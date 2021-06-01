«Заблеванная помойка»: друг актера Марьянова рассказал о его разоренной квартире

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Георгий Иванов
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Элитное жилье, покойного актера оказалось практически разграбленным его наследниками.

«Заблеванная помойка»: друг актера Марьянова рассказал о его разоренной квартире

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский актер Дмитрий Марьянов скончался чуть более трех с половиной лет назад. За это время его квартира в Москве, в которой был сделан дизайнерский ремонт, превратилась в неуютное и грязное помещение. Друг покойного артиста Геннадий Харитонов рассказал, что в некогда изысканном жилье теперь царят разруха и запустение.

На кухне вместо мебели, сделанной на заказ оказались засаленные стулья, на плите заскорузлая грязь, а красивая посуда и холодильник и вовсе пропали.

«Я не знаю, с какой помойки принесли эти стулья. Там были дорогие, сделанные на заказ стулья, я на них лично сидел, а что сейчас там — я просто боюсь сказать. Вся кухня — просто заблеванная помойка. Ужас, очень обидно», — посетовал приятель актера в беседе с «МК».

Харитонов также указал, что помимо общей разрухи пропали личные вещи Марьянова, в том числе — достаточно ценные. Так, бесследно исчезли многочисленные костюмы актера, антикварная ширма, дорогая аудиосистема и коллекция бокалов из ресторанов разных стран.

«Посмотрите фотографии в сети! Когда Дима пригласил нас с женой в гости, я ему сказал, что это замок, а не квартира. А сейчас — руины! Что надо было делать, чтобы сломать паркет, побить стены? Многих Диминых предметов просто нет. Где его вещи? У него был такой гардероб, Дима модник был. Кто их носит сейчас?»  — негодовал товарищ актера.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вдова Марьянова Ксения Бик открыто заявила, что не ходит на могилу супруга.

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