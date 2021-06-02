Фото: сын Анастасии Заворотнюк лишился густой шевелюры

20-летний сын звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Майкл Стрюков кардинально сменил имидж. Результат он показал на своей странице в Instagram. Несколько лет назад наследник Анастасии Заворотнюк отрастил густые волосы до плеч. Он отказывался их стричь, но поменял свое мнение.

«(Был - Прим. ред.) викинг — (стал - Прим. ред.) хулиган», — написал молодой человек о себе.

Instagram @mike_strukov

Подписчики Майкла допустили, что фотография может быть фотошопом. Возможно, он решил пошутить над своей аудиторией в социальной сети. Сын актрисы ведет закрытый образ жизни и редко делится новыми фотографиями. С 2016 года на его странице в Instagram появилось всего 16 фото. Чего не скажешь о его сестре Анне. У старшей дочери Заворотнюк 200 тысяч подписчиков. Девушка активно делиться с ними моментами из своей жизни.

Анна и Майкл родились во втором браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стюковым. Дети росли в США, но потом вернулись в Россию. Также у них есть младшая сестра Мила, которую звездная мама родила в третьем браке с фигуристом Петром Чернышевым в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Анастасии Заворотнюк захотела переехать из России.