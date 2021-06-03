Чешское издание Parlamentní listy. сообщило о нестыковках в официальном сообщении Праги о якобы причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, одно из доказательств причастности российских спецслужб к взрывам — электронное письмо, которое якобы их сотрудники отправили фирме-арендатору Imex Group. Сообщалось, будто агенты обратились к арендатору складов с просьбой допустить их на территорию завода.

Чешские журналисты спрашивают, почему Прага обнародовала данные паспортов российских агентов, но электронное письмо с просьбой так и не сделали публичным.

«В СМИ были опубликованы копии удостоверений личности Чепиги и Мишкина. Они, как предполагается, были получены из электронного письма, которое два офицера разведки якобы отправили в качестве запроса на въезд на территорию складов во Врбетице. <…> Затем эта первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от Национальной гвардии Таджикистана. Какая внезапная перемена!» — пишет издание.

Прага опубликовала вложения из письма, где российские агенты выступают под псевдонимами Табаров и Попа. Авторы расследования интересуются, что такого необычного было в письме, раз его не опубликовали полностью? Аналитики считают, что имейл может быть сфабрикованным, и, вероятно, служба безопасности Чехии получила сканированные изображения документов от иностранного партнера.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что власти европейской страны будут добиваться от России выплаты за ущерб. По словам министра, они с юристами уже подготовили официальный проект.

Чехия обвиняет РФ в причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице, который произошел в 2014-м. 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения голословными.