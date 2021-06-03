Дни без богатств: астролог рассказала, когда нельзя тратить деньги в июне

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Ольга Петровиченко
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В какие даты лучше воздержаться от инвестиций? Когда опасно подписывать важные договоры? Об этом 5-tv.ru рассказала специалист по астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

Фото, видео: depositphotos / Marina_Po; 5-tv.ru

Специалист по западной астрологии и лунному календарю, Татьяна Карпенко, рассказала о неблагоприятных днях в июне для финансовой деятельности. 

«8, 10, 17 и 19 число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыль в будущем», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны Карпенко, все, во что вы вложитесь в указанные даты, дохода не принесет. Деньги «подвиснут», проект застрянет на каком-то этапе производства, подведут партнеры. Если не хотите потерять средства, не стоит совершать никаких коммерческих действий в указанные дни.

Чего нельзя делать в указанные дни июня:

  • Класть деньги на депозит;
  • Совершать дорогостоящие покупки (машина, квартира, бытовая техника);
  • Оплачивать обучение, если вы планируете монетизировать эти знания;
  • Запускать рекламную компанию.

Эксперт отметила, что в этот период можно тратить деньги на продукты, одежду и оплату ЖКХ.

Ранее 5-tv.ru писал о то, когда в июне нужно идти к парикмахеру.

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