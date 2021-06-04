«С детства харассили»: Голубкина о том, почему у Прокловой «репутация не ахти»

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Рита Цветкова
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По словам актрисы, ее отец — легендарный Андрей Миронов — имел виды на симпатичную коллегу, как и многие другие мужчины.

«С детства харассили»: Голубкина о том, почему у Прокловой «репутация не ахти»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Рухмалев

Актриса Мария Голубкина объяснила, почему у ее коллеги по цеху Елены Прокловой столь скандальная репутация. Во время очередного сеанса связи со своими подписчиками в Instagram артистка попыталась защитить Проклову и оправдать ее резонансные заявления о сексуальных домогательствах.

Как известно, в апреле этого года Елена Проклова публично сообщила, что испытала на себе харассмент со стороны именитого актера. Публика и окружение знаменитости тут же решили, что речь шла о покойном Олеге Табакове. Однако народного любимца подозревать и обвинять не посмели, вместо этого вся страна обрушилась с критикой на его предполагаемую жертву. Многие сочли, что Проклова пыталась «хайпануть» на острой теме, но неудачно.

Мария Голубкина к коллеге не столь строга. Когда подписчики напомнили ей, что у Прокловой была масса романов с известными артистами, она заявила, что мужчины падки на привлекательных дам, и в этом нет ничего удивительного. Даже отец Голубкиной — легендарный Андрей Миронов — был в числе претендентов на внимание блондинки.

«Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили! Женщина ведь красивая. Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала», — заявила Голубкина.

Кадр из х/ф «Будьте моим мужем» 1981 г.

По словам Марии, во времена молодости Елены Прокловой не принято было открыто обсуждать такие темы, как харассмент. Если бы она рассказала, что, предположим, Табаков ее домогался, ей, скорее всего, никто бы и не поверил. Также, по мнению Голубкиной, отношения со звездами не были для Прокловой «билетом» в большое кино — успеха в карьере она добилась бы в любом случае, так как очень талантлива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из российских знаменитостей пережил домогательства.

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