День Левона Огуречника: что можно и нельзя делать 5 июня

Народный праздник Левон Огуречник или Левон Конопляник отмечается 5 июня. Также в этот день православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию, игуменью Полоцкую, которая была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира и дочерью князя Полоцкого Георгия Всеславича.

5 июня наши предки заканчивали высаживать огурцы и засеивать конопляные поля. Они верили, что, если сделать это до Леонтьева дня, можно ждать хорошего урожая.

Большинство народных примет в этот день связаны именно с погодой. По ней можно понять, каким будет лето.

Что нельзя делать в этот день:

Тем, кто не хочет столкнуться с неприятностями на работе, 5 июня лучше не мыть голову. Еще не стоит использовать расческу, на которой есть чужие волосы. Также в это день нельзя заниматься ремонтом, клеить обои или чинить сломанные вещи. Все эти дела могут негативно отразиться на мир и покой в доме. В день Левона Огуречника категорически запрещается ссориться, проявлять негативные эмоции или впадать в грусть и уныние.

Что можно делать в этот день:

Сажать огурцы в день Левона Огуречника можно. Также перед работами на огороде и посевом можно поесть яйца, а оставшуюся от них скорлупу рассыпать по грядкам. Она станет хорошим удобрением. Также 5 июня рекомендуется ходить в гости к друзьям и навещать дальних родственников. Самим тоже можно приглашать близких. Еще в этот день следует навести идеальный порядок в доме и выкинуть весь ненужный хлам.

Приметы:

Огурцы уродятся, если оводы появились.

Боярышник обильно зацвел — зима будет суровая.

Жуки летают быстро и резво — день будет теплый и солнечный.

Духота при восходе солнца — жди ненастья.

Огурцы, посаженные на грядку 5 июня, отлично подойдут для засола.

Много по земле ползает муравьев — к сухим дням.

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