Пенсионерка вмиг лишилась всех выплат: чиновники сочли ее умершей

BBC News: 74-летняя британка Барбара Скедд получила уведомление о своей смерти

Женщина узнала о своей внезапной смерти и лишилась денег из-за ошибки властей. 74-летняя жительница Великобритании Барбара Скедд получила письмо, адресованное ее юристам. В нем было предупреждение о корректировке налоговых выплат на дом, прекращении начисления пособий и, конечно же, искренние соболезнования в связи с потерей в семье. Сочувствие чиновников не растрогало Барбару, ведь она осталась без средств к существованию.

Как сообщили журналисты BBC News, Скедд живет в деревне Ибсток в графстве Лестершир (Англия). Письмо от районного совета Северо-Западного Лестершира пришло в конце мая. После этого, соответственно, все выплаты, которые получала женщина, прекратились. В том числе пенсия, пособие по инвалидности и пенсионный кредит. Барбара, по собственным словам, была в «абсолютном ужасе» и отчаянии.

«У меня нет денег ни на еду, ни на бензин для машины. Я ничего не могу сделать и никуда не могу поехать. Я хожу на бинго раз в неделю, но даже этого мне пока не удается. Теперь я просто сломлена… Я достигла абсолютного дна», — рассказала женщина журналистам.

Чиновники ответили на закономерные вопросы представителей прессы. Они заявили, что извещение было отправлено согласно стандартной процедуре после сигнала из Министерства труда и пенсий об уходе Скедд из жизни. Женщина была вынуждена доказывать, что она не умерла. Чтобы в этом удостовериться, власти направили к ней инспектора для проверки.

Подруга Барбары Кэтрин Локвуд поделилась, что несчастная «умершая» пенсионерка очень тяжело переживала курьезную ситуацию. Она постоянно плакала и даже отказывалась есть на фоне стресса. При этом, по словам самой пострадавшей, никаких объяснений она не получила. Только благодаря помощи неравнодушных она не голодала, пока ждала возобновления выплат.

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