Умерла соавтор сериала «Капитанские дети» Екатерина Садур

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 61 0

Она на протяжении многих лет боролась с онкологическим заболеванием.

Что известно о писателе Екатерине Садур

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Берлине 26 июня на 54-м году жизни умерла российский писатель и сценарист Екатерина Садур. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила продюсер и драматург Ольга Мухина.

«С прискорбием сообщаю, что после тяжелой и продолжительной болезни отошла ко Господу наша любимая и прекрасная Екатерина Садур», — написала она.

Мухина отметила, что Екатерину похоронят в Москве рядом с ее матерью Ниной Садур. Для перевозки ее тела из Германии в Россию творческое сообщество, а также близкие приступили к сбору денежных средств. Известно, что Садур много лет боролась с онкологическим заболеванием.

Екатерина появилась на свет 8 февраля 1973 года в Новосибирске. Она прославилась благодаря своим пьесам «Учитель ритмики», «Толпа одиноких» и «Острова блаженных». Кроме того, вместе со своей мамой она написала сценарии к популярным телепроектам «Капитанские дети» и «Ростов-папа».

Ее мать — Нина Садур — прославленный драматург, член союза писателей СССР и одна из заметных театральных личностей конца ХХ века, работы которой обрели популярность не только в России, но и за рубежом. Она умерла 12 ноября 2023 года в Москве в возрасте 73 лет. Ее похоронили на кладбище «Ракитки».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти 97-летней американской актрисы Энн Блит. Широкую известность ей принес фильм «Милдред Пирс», за который она в 1946 году она получила номинацию на премию «Оскар».

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