Российские войска обесточили заводы ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

Герань-2 «Сикер» поразила объекты энергоинфраструктуры.

Герань-2 поразила объект снабжения ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Беспилотник «Герань-2» поразил объект энергоснабжения ВСУ в Сумской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил России Герань-2 «Сикер» поразила объект энергоинфраструктуры, используемый киевскими боевиками в Конотопе Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В городе обесточен ряд производственных объектов, добавили в ведомстве.

«В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины», — сказано в сообщении.

Ранее 25 июня 2026 года российская армия с помощью БПЛА «Герань-2» уничтожила украинские электроподстанции в Казанке Николаевской области. В результате атаки были обесточены промышленные объекты, работавшие на ВСУ.

Кроме того, ночью 24 июня беспилотник «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в районе Люцерны в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что в ту ночь ударные БПЛА также отработали по объектам в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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