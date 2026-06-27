Десять человек пострадали в результате удара украинского БПЛА в Волгограде

Беспилотники атаковали промышленный объект в Краснооктябрьском районе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Краснооктябрьском районе Волгограда десять человек пострадали в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленный объект. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, его заявление передала пресс-служба региональной администрации в Telegram-канале.
«На данный момент известно о десяти пострадавших. Все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений», — заявил Бочаров.
Раненые госпитализированы в больницу скорой помощи, по предварительной оценке медиков, угрозы их жизни нет. Экстренные службы оперативно потушили локальные очаги пожара, жилые дома не повреждены.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ударов ВСУ по селу Денисовка Симферопольского района.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.
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