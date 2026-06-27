«Намного симпатичнее»: Дейнега заявила о преимуществах пышных женщин

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 64 0

Исполнительница посвятила «пышкам» одну из своих песен.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars; 5-tv.ru

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Милена Дейнега заявила о преимуществе пышных женщин перед худенькими

Певица Милена Дейнега призналась в любви к пышным женщинам, отметив, что у них есть ряд преимуществ перед худышками. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», который помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

«Полненькие женщины — я их обожаю. Они душевные, веселые. Они намного симпатичнее, чем худенькие, потому что у них за счет эстрогена вообще не видно морщинок», — отметила исполнительница.

Артистка также напомнила, что в ее репертуаре есть песня «Не балерина», посвященная именно полненьким женщинам, которые не думают о погоне за идеальным весом и предпочли комфорт.

«Я, вашу мать, не балерина,
Я в детстве спорт не долюбила,
Пойду поем я и попью,
Ну а потом еще спою!» — поделилась Милена фрагментом из песни.

Ранее Лука Сафронов, сын прославленного советского и российского художника Никаса Сафронова, скинул 170 килограммов лишнего веса. При этом экстремальное похудение дало побочный эффект.

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