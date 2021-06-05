Лучше не затягивать: названы хронические заболевания, которые превращаются в рак

|
Рита Цветкова
Эксклюзив 1 025

Врач Андрей Базылев объяснил, почему не стоит оставлять без лечения несерьезные, на первый взгляд, недуги.

Фото, видео: Instagram @photographee.eu; 5-tv.ru

Со временем хронические заболевания человека могут трансформироваться в онкологические. Поэтому проблемы со здоровьем, даже если они кажутся несерьезными, нельзя игнорировать. Важно своевременно получать профессиональную медицинскую помощь. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

«Да, конечно, многие хронические воспалительные, инфекционные или вирусные болезни могут повышать риски развития того или иного вида рака. Например, хронический гастрит или хроническая язвенная болезнь могут повышать риск развития рака желудка. Или, допустим, хроническая вирусная инфекция папилломы человека может повышать риски развития рака шейки матки», — отметил эксперт.

По словам Базылева, большинство воспалительных заболеваний без должного лечения могут стать смертельно опасными. Чтобы снизить вероятность развития онкологии, необходимо обращаться к врачу при первых тревожных симптомах и тщательно следовать составленному им плану лечения. Чем эффективнее профилактика и чем раньше начинается борьба с недугом, тем больше шансов его победить.

По статистике, 27 тысяч россиян ежегодно умирают от рака легких. Он стоит на первом месте по смертоносности среди онкологических заболеваний в России. И на втором после рака молочной железы по распространенности. По данным Международного агентства по изучению рака, болезнь убивает 18% мужчин во всем мире. Главная причина — курение. Поэтому всем, кто подвержен этой вредной привычке необходимо ежегодно проходить раз обязательное обследование легких — компьютерную томографию и бронхоскопию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые разработали «Троянского коня» против рака. В новом препарате содержится гибельная молекула, замаскированная под обычную пищевую добавку.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
73.27
0.01 88.75
-0.51
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 июня

Последние новости

19:46
Агентство Moody’s допустило вероятность отключения России от Visa и MasterCard
19:32
Стало известно о возвращении в Россию арендованной Индией атомной подлодки
19:18
«Даже враги не стали бы так глумиться» — Поплавская об ужасном памятнике Волчек
19:06
Захарова назвала «валяющихся на полу» Милохина и Собчак клоунами
18:57
Тело пролежало три месяца: художницу-автора призов «Олимпиады-80» нашли мертвой
18:48
«Его величество Я»: Собчак назвала себя лидером в битве костюмов на премии Муз-ТВ

Сейчас читают

В сети появились обнаженные фото победительницы «Холостяка» до пластики груди
Затмение, столкновение и 33 несчастья: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
Пушистый гороскоп: какой вы кот по знаку зодиака?
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака