Снова беременна? Собчак сверкнула на премии Муз-ТВ округлившимся животом

Журналистка Ксения Собчак стала ведущей на церемонии вручения премии телеканала Муз-ТВ. В ходе мероприятия светская дива несколько раз меняла наряды, танцевала со звездами и даже позировала для фотографов с целой дюжиной бравых полуобнаженных мужчин.

Любители российской популярной музыки в полной мере насладились фееричным шоу и выступлениями любимых артистов. А теперь настало время своеобразного афтепати, когда поклонники с трепетом выискивают в социальных сетях моменты, которые не успели заметить во время первого просмотра церемонии.

В ходе пролистывания бесконечной ленты новостей некоторые пользователи обратили внимание на то, что в облике их любимой Собчак что-то изменилось — вроде те же манеры, походка, жесты. Но, что это с ее животом? О, господи, неужели она ждет ребенка?!

Instagram @xenia_sobchak

В самом деле, на некоторых кадрах можно заметить, что ведущая не скрывает откровенно выпирающий округлившийся живот, но при этом стойко не подает виду.

«В положении»;

«Ждать (ребенка — Прим. ред.) осталось как минимум пять месяцев»

«Тоже заметила», — написали зрители в комментариях к последнему посту Собчак в Instagram.

Поклонникам остается только гадать: действительно ли журналистка находится в положении или это последствия обильных застолий, кои были организованы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Хотя, стоит отметить, Собчак жаловалась на дороговизну еды во время мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак уже пытались уличить в скором пополнении в семье, но она лишь отшучивалась, утверждая, что просто наелась пирожков.