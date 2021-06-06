Сокурсница Анчукова рассказала, что могло спасти его от скоропостижной смерти

Актриса театра и кино Юлия Шубарева рассказала 5-tv.ru, что могло спасти ее друга и коллегу по цеху Артема Анчукова от скоропостижной смерти в возрасте 39 лет. Она также поведала, каким запомнила бывшего сокурсника.

Первой об уходе Анчукова из жизни сообщила певица Татьяна Буланова. Их прежде связывала совместная работа и, по слухам, роман (последнее артистка отрицает). В интервью 5-tv.ru Буланова рассказала, что перед смертью актер болел больше двух недель. Другая знакомая Анчукова — Татьяна Бахаревская — заявила, что у Артема был недуг, но он не признавался, какой именно. По ее словам, коронавирус усугубил имевшуюся болезнь.

Юлия Шубарева училась вместе с покойным в СПбГАТИ на курсе Анатолия Шведерского в течение трех лет. Потом, за год до выпуска, Артем перешел на другой курс — к мастеру Исааку Штокбанту.

«Мы учились вместе с ним три года счастливой жизни нашей студенческой. Мы с Темой дружили, он был прекрасный друг, человек, прекрасный артист, очень талантливый. Очень красивый, цветущий, радостный всегда, с великолепной улыбкой. Очень грустно осознавать, что его больше нет, очень сложно в это поверить. Очень грустно», — едва удерживая слезы, рассказывает Шубарева.

По словам Юлии, с Анчуковым, как и со многими однокурсниками, она часто встречалась на съемочных площадках сериалов. У обоих актеров большой послужной список, поэтому Шубарева уже даже не помнит, в каких именно киноработах участвовала вместе со студенческим другом. О том, что Артем Анчуков тяжело болен, Юлия узнала лишь накануне его смерти.

«Я недавно узнала о том, что он попал в реанимацию — он заболел ковидом, начались осложнения, и он не смог справиться. Мы все, конечно, молились, верили в чудо, но чуда не случилось, к сожалению. Очень грустно и очень страшно. Безумно жаль, что он не успел вакцинироваться, тогда, я думаю, конечно, не произошла бы эта трагедия. Горькая судьба», — заключила актриса.

Широкий зритель знает Артема Анчукова по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Мажор», «Молодежка», «Тайны следствия», «Старшеклассники», «Высокие ставки» и другие. Также актер был известен в качестве ринг-анонсера M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles. Он работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам. Являлся народным артистом Республики Ингушетия.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с ведущей мероприятий и певицей Афиной. Она рассказала о последней беседе со скоропостижно скончавшимся Антоном Анчуковым.