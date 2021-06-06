Почему россияне не смогут поехать в Черногорию, хоть теперь и не нужны ПЦР-тесты?

Россияне в настоящее время не могут поехать на отдых в Черногорию, несмотря на то, что она готова принять туристов из РФ даже без визы и прохождения ПЦР-теста на коронавирус. Проблема в том, что в самой России пока отменены авиарейсы по большинству зарубежных направлений, пояснил исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«В ту же Черногорию можно попасть только самолетом. Но ранее Росавиация выпустила документы, запрещающие грузопассажирские перевозки. Россияне добирались туда через Минск, но сейчас и это невозможно. Теперь полететь туда можно с несколькими пересадками: Екатеринбург—Москва—Стамбул (рейсы два раза в неделю) по сумасшедшей цене», — рассказал эксперт в интервью URA.RU.

То, что в России запрещено большинство рейсов за пределы страны, подтвердила и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она подчеркнула, что россияне смогут полететь на отдых лишь после того, как возобновится авиасообщение с зарубежными странами.

«Готовность любой страны принимать россиян с тестами на коронавирус или без не имеет никакого значения до тех пор, пока Россия не объявит о возобновлении авиасообщения. Так что те, кто путешествует самостоятельно, могут ехать на перекладных, но туроператоры продавать эти направления не имеют права», — цитирует издание Тюрину.

Ранее стало известно, что российские туристы могут въезжать в Черногорию без прохождения ПЦР-теста на COVID-19 и визы. Об этом заявил министр экономического развития страны Яков Милатович. По его словам, граждане России могут въезжать в Черногорию так же, как до пандемии, и при этом, если турист заразится коронавирусом на территории страны, ему будет оказана бесплатная медицинская помощь.

Как рассказывал 5-tv.ru, туроператоров уличили в продаже россиянам авиабилетов на грузовые рейсы — отчаянные туристы покупают места в отсеки для багажа, чтобы отправиться в закрытые из-за коронавируса страны.

Также сообщалось, что Турция потеряет два миллиарда долларов из-за запрета россиянам летать на отдых в эту страну в период с 15 апреля до 21 июня.