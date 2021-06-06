Нередко беднее жен: Сколько зарабатывают руководители ведущих московских театров?

Художественные руководители известных столичных театров отчитались о доходах за минувший год. Суммы оказались очень внушительными, однако в них учтены не только официальные зарплаты, но и гонорары за съемки в различных проектах и рекламе. Также худруки указали сведения об имеющейся в собственности недвижимости, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Олег Меньшиков — 35 миллионов 133 тысячи рублей

Худрук Московского драматического театра имени Ермоловой имеет в собственности только одну квартиру в Москве площадью 171 квадратный метр, хотя еще год назад Меньшиков отчитывался об имеющейся у него даче. Годовой доход супруги народного артиста России Анастасии Черновой составил 203 тысячи рублей.

ТАСС / Щербак Александр

Надежда Бабкина — 56 миллионов 601 тысяча рублей

Директор и худрук Московского государственного академического театра «Русская песня» за 2020 год заработала почти в два раза больше, чем годом раньше. Прошлой весной Бабкина болела коронавирусом, а летом, выздоровев, заключила сразу несколько рекламных контрактов на фоне резко возросшего интереса к ее персоне. Также певица написала книгу о личной жизни и болезни.

Из недвижимости Бабкина указала две квартиры в Болгарии и две в Москве, а также дом в Подмосковье.

ТАСС / Новодережкин Антон

Геннадий Хазанов — девять миллионов 123 тысячи рублей

Руководитель Московского театра эстрады имеет в собственности две квартиры в Москве и одну в Латвии. При этом доходы жены Хазанова Златы Эльбаум намного выше, чем у него, и составляют 135 миллионов 773 тысячи рублей. Кроме того, она имеет дом и квартиру в России и по две квартиры в Израиле и Латвии.

ТАСС / Смертин Павел

Константин Богомолов — 17 миллионов 904 тысячи рублей

В собственности руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной есть квартира площадью 80 квадратных метров и доля в родительском жилье. Так же, как и у Хазанова, доход супруги Богомолова многократно выше, чем у него самого: Ксения Собчак заработала за прошлый год 213 миллионов рублей. Кроме того, у нее три земельных участка, дом и две квартиры, причем одна из них имеет гигантскую площадь — 353 квадратных метра.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александр Калягин — семь миллионов 620 тысяч рублей

Основатель и художественный руководитель театра Et Cetera имеет дом в Латвии и квартиру в Москве. Доход жены Калягина, народной артистки России Евгении Глушенко составляет два миллиона рублей.

ТАСС / Щербак Александр

Александр Ширвиндт — 13 миллионов 303 тысячи рублей

В годовом заработке худрука Московского академического театра сатиры не учтена пенсия (Ширвиндту — 86 лет), так как в декларации о доходах она не указывается. Поскольку руководитель театра сатиры является народным артистом РСФСР, его пенсия с учетом надбавок за звание может достигать 50 тысяч рублей в месяц.

Из недвижимости Ширвиндту и его жене принадлежат загородный дом и квартира в столице. Супруга худрука Наталья Белоусова задекларировала доход в 243 тысячи рублей.

ТАСС / Карпухин Сергей

Владимир Машков — 24 миллиона 301 тысяча рублей

Худрук Московского театра Олега Табакова указал в декларации сведения о двух квартирах площадью 76 и 104 квадратных метра. Его супруга Оксана Шелест имеет одну квартиру площадью 55 квадратных метров.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Юрий Куклачев — пять миллионов 811 тысяч рублей

У худрука Театра кошек имеется загородный дом и две просторные квартиры — 120 и 138 квадратных метров. Супруга Куклачева Елена задекларировала сумму дохода почти вдвое большую, чем он — девять миллионов 717 тысяч рублей.

ТАСС / Метцель Михаил

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