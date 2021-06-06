«Я не имею к этому отношения»: Арман Давлетяров раскритиковал премию Муз-ТВ

Бывший директор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров негативно высказался о недавно прошедшей музыкальной премии. Медиаменеджер покинул свой пост полгода назад, однако все еще продолжает получать негативные комментарии в свой адрес.

«Первая мысль, которая возникла у меня от того, что происходило вчера — какое счастье, что я к этому сейчас не имею отношения. Мне очень жаль, что все то, что мы делали все эти годы на высоком уровне, вылилось вот в такую церемонию, которая прошла вчера», — написал Арман Давлетяров на своей странице в Instagram.

Экс-глава Муз-ТВ возмутился, что в этом году по красной дорожке вышагивали в основном «блогеры в женских платьях, а не топовые артисты». Арман Давлетяров отметил, что настоящих звезд на премии было не более 30%. Медиаменеджера также возмутило, что в этом году организаторы не включили в мероприятие несколько значимых для российской музыкальной индустрии номинаций.

«Где важные номинации на премии, такие как — „Лучший Рок-исполнитель“, „Лучший Рэп-исполнитель“, номинация „За вклад в жизнь“?! Я был уверен, что ее обязательно вручат докторам», — цитирует Армана Давлетярова сайт Teleprogramma.pro.

Отметил и бывший директор Муз-ТВ плохую постановку номеров. По его словам, приличных музыкальных выступлений было несколько, а остальное — «просто не на что смотреть». Но больше всего Давлетярова поразило отсутствие уважение артистов друг к другу.

Премия Муз-ТВ второй день подряд остается одной из самых обсуждаемых тем. Артисты недовольны результатами и проведением мероприятия. Диана Арбенина заявила, что больше не будет участвовать в «такого рода перфомансах». Как ранее рассказал 5-tv.ru, солистка «Ночных снайперов» назвала премию Муз-ТВ — «застоявшимся безвкусным болотом».