«Летал и неудачно приземлился»: Алибасов в больнице готовится к операции после дня рождения

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Алексей Хитров
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Создателю группы «На-На» предстоит операция на позвоночнике.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @barialibasovjr

Известный продюсер Бари Алибасов, которому вчера исполнилось 74 года, находится в больнице, где ему будут оперировать позвоночник. Сын продюсера Барри Алибасов-младший на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его отец в больничной палате подписывает согласие на операцию.

«Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночник — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим операцию „на живую“ под местной анестезией. Так что папа сможет еще и лицезреть, как его режут», — весело комментирует за кадром Алибасов-младший.

Сам продюсер, судя по кадрам, тоже пребывает в бодром расположении духа и даже шутит по поводу своей госпитализации.

«Я летал… Летал и неудачно приземлился», — сообщил Алибасов на камеру причины своего нахождения в больнице.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, известному продюсеру Бари Алибасову начали экстренно собирать деньги на курс реабилитации после тяжелых переломов.

Также сообщалось, что Алибасов передвигается в инвалидной коляске, после того как неудачно упал и сломал ногу. Чтобы уберечь отца от назойливого внимания знакомых и прессы, сын продюсера увез его поправлять здоровье в Калининград.

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