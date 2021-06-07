Гвоздикова вслед за Прокловой вспомнила о домогательствах известного режиссера

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Алексей Хитров
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Актриса в отличие от коллеги не постеснялась назвать своего обидчика.

Гвоздикова вслед за Прокловой вспомнила о домогательствах известного режиссера

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка России Наталья Гвоздикова вслед за своей коллегой Еленой Прокловой призналась в том, что ее в молодости домогался известный кинодеятель. Причем в отличие от Прокловой Гвоздикова не постеснялась прямо указать на своего обидчика — режиссера Алексея Коренева, снявшего популярнейшую советскую многосерийную комедию «Большая перемена».

«Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что я ему очень нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить больше симпатии ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик», — рассказала 73-летняя актриса в эфире телеканала «Россия-1».

За то, что молодая актриса (Гвоздиковой на момент съемок «Большой перемены» было 25 лет) не ответила ему взаимностью, Коренев, который был намного старше, вырезал часть ее роли из фильма. Артистка уверена, что это была именно месть с его стороны.

«Я же читала сценарий, я же снялась в определенных сценах, которые вылетели из фильма», — отметила Гвоздикова.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова публично рассказала, как подверглась сексуальному насилию со стороны известного актера в 15-летнем возрасте. Имени своего обидчика она не назвала, но многие зрители и коллеги актрисы заподозрили, что речь идет о выдающемся актере, народном артисте СССР Олеге Табакове.

Как рассказывал 5-tv.ru, вдова создателя и художественного руководителя знаменитого тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская осудила обвинения в адрес умерших артистов. В соцсети она призвала перестать лить грязь на великих людей, которые уже не могут ответить.

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