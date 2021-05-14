«Приколисты»: Спустя месяц после рождения дочки Меладзе с Джанабаевой показали, как изменилась их жизнь

Известный эстрадный певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева записали для фанатов шуточный видеоролик. На этот раз публикацию в Instagram пара посвятила важному событию — их дочери исполнился месяц. На кадрах «измученные» знаменитости с вероятно, нарисованными, «синяками» под глазами рассказывают о том, как изменилась их жизнь с появлением наследницы на свет, пишут Дни.ру.

«Вот и прошел месяц!!! Справляемся», — написала в подписи к посту Джанабаева.

Только вот сама суть видео, скорее говорила об обратном, по уставшим лицам Меладзе и Джанабаевой, а также их любви ко сну, который дает возможность «выпасть из жизни», становилось ясно, что жизнь новоиспеченных родителей не такая «сладкая».

Впрочем, чтобы дать подписчикам понять всю иронию ролика, Меладзе с Джанабаевой в разделе сторис показали бэкстейдж съемки с неудачным дублем.

Instagram @albinadzhanabaeva

Если не обращать внимания на яркие «синяки» под глазами, звездные мама и папа выглядят счастливыми. Подписчики поддержали их в комментариях.

«Крепитесь»;

«Браво! Терпения вам! Аналогичная ситуация, но такая родная!»

«Вы приколисты. Дай Вам Бог крепкого здоровья и спокойных ночей»;

«Кружочки под глазами. Вот наше счастье, настоящее. Без красок и фотошопов! Вы классные родители»;

«Ну что же вы ребята. А еще только один месяц! То ли еще будет! Поздравляю», - написали пользователи сети.

Певица Альбина Джанабаева и артист Валерий Меладзе 12 апреля стали родителями девочки. Малышке дали одно из редчайших имен современности — Агата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников.