«Приколисты»: Спустя месяц после рождения дочки Меладзе с Джанабаевой показали, как изменилась их жизнь
Супруги месяц назад стали родителями малышки по имени Агата. Теперь они выходят на связь с подписчиками с «синяками» под глазами.
Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Известный эстрадный певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева записали для фанатов шуточный видеоролик. На этот раз публикацию в Instagram пара посвятила важному событию — их дочери исполнился месяц. На кадрах «измученные» знаменитости с вероятно, нарисованными, «синяками» под глазами рассказывают о том, как изменилась их жизнь с появлением наследницы на свет, пишут Дни.ру.
«Вот и прошел месяц!!! Справляемся», — написала в подписи к посту Джанабаева.
Только вот сама суть видео, скорее говорила об обратном, по уставшим лицам Меладзе и Джанабаевой, а также их любви ко сну, который дает возможность «выпасть из жизни», становилось ясно, что жизнь новоиспеченных родителей не такая «сладкая».
Впрочем, чтобы дать подписчикам понять всю иронию ролика, Меладзе с Джанабаевой в разделе сторис показали бэкстейдж съемки с неудачным дублем.
Если не обращать внимания на яркие «синяки» под глазами, звездные мама и папа выглядят счастливыми. Подписчики поддержали их в комментариях.
«Крепитесь»;
«Браво! Терпения вам! Аналогичная ситуация, но такая родная!»
«Вы приколисты. Дай Вам Бог крепкого здоровья и спокойных ночей»;
«Кружочки под глазами. Вот наше счастье, настоящее. Без красок и фотошопов! Вы классные родители»;
«Ну что же вы ребята. А еще только один месяц! То ли еще будет! Поздравляю», - написали пользователи сети.
Певица Альбина Джанабаева и артист Валерий Меладзе 12 апреля стали родителями девочки. Малышке дали одно из редчайших имен современности — Агата.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников.
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