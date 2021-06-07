Фанаты «вычислили» предполагаемую новую избранницу мужа Ксении Бородиной

В последнее время телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров все больше и больше подогревают слухи о разводе. Сначала звезда «Дома-2» опубликовала в соцсети двусмысленный пост, теперь ее муж выложил в Instagram фото с букетом шикарных роз, только, вероятно, преподнесенных вовсе не жене.

Поклонники Ксении Бородиной подозревают, что у ее супруга роман с подругой телеведущей. К такому выводу фолловеры пришли, сопоставив два снимка.

На своей странице в Instagram Курбан выложил свое фото, где запечатлен лежащим на синем диване. Мужчина позирует на фоне букета крупных роз.

Instagram @zimamoscow

Букет, похожий и по цвету, и по количеству роз запечатлела и звездный косметолог Аида Гаджиева. Врач и по совместительству подруга Бородиной выложила на своей странице в Instagram показала себя, сидящей на том же диване — на фоне цветы, которые девушка судя по всему получила в подарок на свой день рождения.

«Спасибо всем огромное за теплые нежные веселые, а порой и неожиданные поздравления! Мне очень приятно, что никто из вас не забыл о моем празднике и я надеюсь, что все вами сказанное обязательно сбудется», — подписала снимок Гаджиева.

Instagram @aidacosm

Подарил ли бизнесмен новой возлюбленной букет или это очередной пиарход, который придумала его супруга, ради поддержания интриги о разводе — пока остается в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Бородиной заговорил о проблемах в личной жизни.