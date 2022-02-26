Какие растения притягивают в жизнь любовь, счастье и здоровье

Комнатные растения обладают свойством украшать не только помещения, но и нашу жизнь. При грамотном выборе цветка личные шансы на успех, благополучие и семейное счастье увеличивается многократно. Раскрываем магические свойства девяти представителей флоры.

Алое

Растение известно своим целебным воздействием на самочувствие людей. Примечательно, что это касается не только здоровья, но и личной жизни: у влюбленных улучшается качество отношений. Также цветок поднимает настроение и оберегает от необдуманных поступков.

Спатиффиллум

Является настоящим магнитом для привлечения любви в нашу жизнь. Одинокие владельцы растения гарантировано обретают личное счастье. Для тех, кто уже в паре — помогает укрепить брак и возвращает страсть и гармонию в отношения.

Мирт

Хороший союзник молодоженов. Растение является защитником для пары от невзгод, ссор и скандалов. Оказывает положительное воздействие на самочувствие и настроение, дарит положительные эмоции. В древнем Риме веточку мирта вплетали в волосы невесты. Согласно поверью, это заряжало ее на благополучный брак, а также долгую красоту и молодость.

Бальзамин

Растение, которое благоволит к мужчинам: помогает добиваться успеха в бизнесе и счастья в личной жизни. Также цветок помогает защитить от соперников и завистников своего владельца. Женщинам бальзамин привлекает успех и хорошие взаимоотношения с людьми.

Орхидея

Цветок для сильных личностей, так как может питаться энергией у слабохарактерных людей. Для своего обладателя цветок способен дарить положительное настроение и защиту от невзгод. Хотя растение притягивает любовь и счастье, поговаривают, что орхидею лучше подальше держать от спальни.

Кактус

Колючий цветок является как надежным защитником от порчи и сглаза, так и от негативных эмоций. Растение положительно влияет на судьбу и здоровье человека. Согласно приметам, он не только заряжает положительнм настроением, но и способен осчастливитть своего обладателя.

Сенполия

Растение — настоящий талисман для влюбленных. Помогает укрепить как отношения в паре, так и ее финансовое благополучие. Цветок обладает защитными свойствами от негатива и дарит положительное настроение своим владельцам.

Лимон

Благоприятно влияет на успех и взаимоотношения с окружающими людьми. Растение привлекает счастье и удачу и в целом, украсит не только подоконник, но и вашу жизнь.

Окалис

Цветок заряжает положительной энергетикой и оберегает от плохого самочувствия. Согласно приметам, цветок следует держать в спальне. Такое расположение усиливает его магические свойства.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на специалистов рассказывал, от каких растений лучше держаться подальше.