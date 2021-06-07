«Помогите, кто может»: Буланова объявила сбор средств для матери покойного Анчукова

Скоропостижная смерть актера и ринг-анонсера Артема Анчукова повергла в шок его коллег и фанатов. Однако хуже всего сейчас, конечно, приходится родственникам покойного. Певица Татьяна Буланова близко знакома с семьей усопшего. По ее словам, в эти минуты помощь очень нужна его маме.

Звезда опубликовала в Instagram несколько постов, в одном из которых отметила, что желающие могут поддержать убитую горем женщину материально. Возможно, так удастся возместить хотя бы часть непредвиденных расходов, связанных с похоронами кормильца семьи.

«Для тех, кто спрашивал, чем и как можно помочь, — реквизиты», — написала Буланова.

Звезда также уточнила, когда и где состоится церемония прощания с Артемом Анчуковым. На 8 июня в 13:30 назначено отпевание актера в Соборе Святого Апостола Андрея на Васильевском острове в Петербурге. К 17:00 гроб с телом усопшего доставят в «Тинькофф Арену». Сопереживающие смогут прийти и проститься с дорогим человеком. О жестких ограничениях не сообщалось.

Поклонники Анчукова выражали глубокие и самые искренние соболезнования его родственникам.

«Маме Артема сил, ужасная трагедия»,

«Как это страшно — терять детей. Бедная женщина»,

«Помогите, кто может, ребята. Жуткая, жуткая ситуация», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Артема Анчукова не стало утром 6 июня. Точная причина его смерти еще не определена. По информации Татьяны Булановой, 39-летний мужчина скончался в результате осложнений коронавирусной инфекции. Однако другие товарищи покойного сообщают, что у него было тяжелое хроническое заболевание, течение которого усугубила вирусная инфекция.