Стали известны первые детали стрельбы возле школы в Волгоградской области

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Светлана Шевченко
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По последним данным, ранения получили двое подростков.

Фото, видео: Depositphotos / michaklootwijk; 5-tv.ru

По предварительной информации, неизвестный мужчина открыл стрельбу по стоящим возле школы подросткам. Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский города Волжский Волгоградской области.

По данным 5-tv.ru, с заявлением в службу экстренного вызова обратилась завуч школы № 15. В настоящее время школьники госпитализированы. Одни из них ранен в руку, другой в ногу. Состояние здоровья пострадавших подростков у врачей опасений не вызывает.

Информация уточняется.

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