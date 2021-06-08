Стали известны первые детали стрельбы возле школы в Волгоградской области
| Светлана Шевченко Происшествия 6 634
По последним данным, ранения получили двое подростков.
Фото, видео: Depositphotos / michaklootwijk; 5-tv.ru
По предварительной информации, неизвестный мужчина открыл стрельбу по стоящим возле школы подросткам. Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский города Волжский Волгоградской области.
По данным 5-tv.ru, с заявлением в службу экстренного вызова обратилась завуч школы № 15. В настоящее время школьники госпитализированы. Одни из них ранен в руку, другой в ногу. Состояние здоровья пострадавших подростков у врачей опасений не вызывает.
Информация уточняется.
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