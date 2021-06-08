Стали известны первые детали стрельбы возле школы в Волгоградской области

По предварительной информации, неизвестный мужчина открыл стрельбу по стоящим возле школы подросткам. Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский города Волжский Волгоградской области.

По данным 5-tv.ru, с заявлением в службу экстренного вызова обратилась завуч школы № 15. В настоящее время школьники госпитализированы. Одни из них ранен в руку, другой в ногу. Состояние здоровья пострадавших подростков у врачей опасений не вызывает.

Информация уточняется.