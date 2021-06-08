«Больница — правда»: Дмитрий Борисов подтвердил слухи об инфицировании COVID
В то же время ведущий программы «Пусть говорят» отметил, что в СМИ переврали некоторые факты.
Фото, видео: Instagram @ddborisov
Журналист и ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов прокомментировал слухи о своей госпитализации. Ранее в СМИ появилась информация, что знаменитость оказался на больничной койке в связи инфицированием COVID. По словам звезды, он действительно заразился коронавирусом, однако паника беспочвенна. Состояние Борисова в норме. В клинику же ему пришлось обратиться, чтобы сделать компьютерную томографию легких.
«Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Хроника — вымысел „достоверного источника“ (привет пламенный). Больница — правда: заехал ради КТ. Легкие чистые, все в порядке, небольшой след еле заметен», — пояснил ведущий.
Поклонники пожелали Борисову скорейшего выздоровления и обрадовались тому, что с их кумиром все в порядке.
Читайте также
53%
-0.34 88.65
-0.10
Нашли ошибку?