Видео: Отпевание актера Артема Анчукова началось в петербургском храме

Отпевание российского актера и ринга-анонсера Артема Анчукова началось в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного на шестой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлено, как близкие знаменитости собираются возле церкви, а после заходят внутрь, и начинается религиозный обряд.

Поле отпевания желающие проводить в последний путь Анчукова отправятся на "Тинькофф Арену". Траурная церемония продлится с 17 до 20 часов по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал., что Анчуков будет похоронен в Вологде, туда транспортируют его тело после прощания.

Анчуков с 2003 по 2013 годы работал в театре «Буфф» и снимался в кино. Также он являлся ринг-анонсером M-1 Global и других организаций. Знаменитость работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам (ММА).