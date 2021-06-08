Видео: Гроб Анчукова вынесли из храма в Петербурге под громкие аплодисменты
Церемония прощания со знаменитостью пройдет в «Тинькофф Арене».
Фото, видео: Instagram @artem_anchukov; 5-tv.ru
Отпевание российского актера и ринга-анонсера Артема Анчукова завершилось в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, как гроб с телом знаменитости выносят из церкви под бурные аплодисменты и погружают микроавтобус. При этом из религиозного учреждения в этот момент выходит священник, произносит молитву и провожает близких Анчукова, размахивая кадилом.
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