Елизавета II пригласила принца Гарри на примирительный ужин после родов Меган

Королева Великобритании Елизавета II пригласила принца Гарри на обед в Виндзорский замок для того, чтобы наладить отношения после многочисленных скандалов. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в королевском дворце.

«Это типично великодушный жест Ее Величества. Обед будет для них возможностью все обсудить», — приводит таблоид слова одного из придворных.

Известно, что Гарри приедет в Лондон из США на открытие статуи его матери принцессы Дианы в саду Кенсингтонского дворца в начале июля. Это событие приурочено к 60-летию со дня ее рождения.

Гарри и Меган Маркл переехали в США после того, как в феврале 2020 года сообщили о намерении отказаться от статуса членов королевской семьи и о планах обеспечить финансовую независимость. Также пара дала интервью американской телеведущей Опре Уинфре, в котором резко высказались о представителях Букингемского дворца. В частности они рассказали, что королевская семья была обеспокоена, какого цвета кожи родится ребенок у пары.

В другом шоу принц рассказал, что смерть матери стала для него таким сильным ударом, что он долго не мог прийти в себя, и у него развилась алко- и наркозависимость. Так, по признанию Гарри, он пытался заглушить в себе боль утраты, при этом не мог получить необходимой поддержки от родных.

Ранее 5-tv.ru писал, что 4 июня в семье принца Гарри и Меган родилась дочь, которую они назвали Лилибет Диана в честь королевы. Елизавета II поздравила супругов, несмотря на скандальные заявления с их стороны.