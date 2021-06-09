Марина Зудина призналась, что Табаков спас ее от множества неудачных браков

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Георгий Иванов
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Народная артистка РФ никогда не сомневалась в искренних чувствах со стороны знаменитого супруга.

Марина Зудина призналась, что Табаков спас ее от множества неудачных браков

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Актриса Марина Зудина призналась, что если бы она не вышла замуж за Олега Табакова, то могла пуститься во все тяжкие, однако союз со знаменитым артистом уберег ее от целой череды неудачных браков. Об этом вдова именитого деятеля театра и кино призналась в беседе с журналистами издания Starhit.ru.

«Часто думала над тем, что, если бы я не встретила Олега Павловича, в моей жизни был бы не один брак. Но я настолько любила его, и он бы достоин любви! Я относилась к нему как к человеку с большой буквы. За все время нашего союза ни на секунду не усомнилась, что муж любит меня. Когда ко мне пришло осознание того, что всегда буду с Олегом Павловичем, мы обвенчались», — поделилась народная артистка РФ.

Напомним, брак Табаков и Зудиной продлился свыше 20 лет. Пара успела за это время вырастить двух детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Зудина рассказала, почему спустя три года после смерти Олега Табакова на его могиле вместо памятника — крест.

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