Где в России можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение 10 июня?

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Анастасия Шадская
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Данное астрономическое явление следует за недавним лунным затмением, которое было 26 мая.

Где в России можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение 10 июня?

Фото: depositphotos / I_g0rZh

Необычное кольцеобразное затмение Солнца случится 10 июня с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени. Но видно его будет не со всей территории России. Об этом рассказали в Московском планетарии.

«На территории России будут видны частные фазы затмения — от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 по московскому времени. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%», - сообщили астрономы.

Главную часть явления — кольцеобразную фазу затмения — можно будет наблюдать также на Северном полюсе, в Канаде, Гренландии. Стартует оно в Северной Америке, а завершится на Дальнем Востоке в РФ.

В столичном планетарии также уточнили, что подобных солнечных затмений не было на территории России уже полвека. Следующие кольцеобразные затмения Солнца в центральной части страны можно будет увидеть в 2030-м, 2039-м, 2048-м, 2075-м и 2084 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменит жизнь людей кольцевое солнечное затмение 10 июня.

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