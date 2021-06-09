Принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать на парад в честь юбилея Елизаветы II

Супруги Принц Гарри и Меган Маркл отказались от предложения королевы Елизаветы II посетить праздник в честь ее дня рождения. Об этом сообщает Elle со ссылкой на источник.

Такое решение было принято, так как здоровье Маркл не позволяет куда-либо ехать после рождения дочери Лилибет Дианы, которая появилась на свет 4 июня.

Несмотря на то, что королева Елизавета II родилась 21 апреля, торжество в честь ее рождения устраивают во вторую субботу июня — оно называется праздник Выноса знамени, который проходит в Виндзорском замке. В пресс-релизе Букингемского дворца говорится, что именинницу будет сопровождать ее младший сын — принц Эдвард, но ничего не сказано о присутствии других членов монаршей семьи.

Как писал 5-tv.ru ранее, принц Гарри также был приглашен на примирительный обед с Елизаветой II. Есть вероятность, что он прибудет в Великобританию к 1 июля на церемонию открытия памятника своей матери — принцессы Дианы. Это событие приурочено к 60-летию со дня ее рождения.