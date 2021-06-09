Принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать на парад в честь юбилея Елизаветы II

|
Егор Измалкин
1 099

Торжество Выноса знамени состоится 12 июня, однако внук королевы планирует остаться в США.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать на парад в честь юбилея Елизаветы II

Фото: www.globallookpress / Pool

Супруги Принц Гарри и Меган Маркл отказались от предложения королевы Елизаветы II посетить праздник в честь ее дня рождения. Об этом сообщает Elle со ссылкой на источник.

Такое решение было принято, так как здоровье Маркл не позволяет куда-либо ехать после рождения дочери Лилибет Дианы, которая появилась на свет 4 июня.

Несмотря на то, что королева Елизавета II родилась 21 апреля, торжество в честь ее рождения устраивают во вторую субботу июня — оно называется праздник Выноса знамени, который проходит в Виндзорском замке. В пресс-релизе Букингемского дворца говорится, что именинницу будет сопровождать ее младший сын — принц Эдвард, но ничего не сказано о присутствии других членов монаршей семьи.

Как писал 5-tv.ru ранее, принц Гарри также был приглашен на примирительный обед с Елизаветой II. Есть вероятность, что он прибудет в Великобританию к 1 июля на церемонию открытия памятника своей матери — принцессы Дианы. Это событие приурочено к 60-летию со дня ее рождения.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
72.08
-0.75 87.81
-0.83
Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение...

Последние новости

17:45
Правда или миф: можно ли вылечить близорукость черникой, упражнениями и каплями
17:45
«Бабе 45 лет»: За что Плющенко критикует Рудковскую?
17:44
«Деньги только на еду»: Мария Максакова рассказала о своем бедственном положении
17:44
«Спасибо, что не победил»: Моргенштерн остался доволен итогами премии Муз-ТВ
17:43
Сюрприз к ужину: невестка Андреева из «Иванушек» раскрыла детали рождения дочки
17:41
«Кожным мозолям — нет!» Лайфхаки по выбору правильных носков

Сейчас читают

Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня
Каким знакам зодиака стоит бояться «кармического бумеранга» в июне 2021 года
Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Родились в рубашке: ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака