Огонь на поражение: детали убийства приставов в Адлере

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 071

Трагедия произошла в микрорайоне Курортный городок, когда трое сотрудников ФССП пришли к хозяину одного из домов.

Огонь на поражение: детали убийства приставов в Адлере

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Двое приставов погибли, еще одному удалось убежать. Таков печальный итог перестрелки, которая произошла на улице Просвещения в микрорайоне Курортный городок в Адлере.

По информации 5-tv.ru, трое приставов пришли к хозяину одного из домов, чтобы вручить постановление о сносе самостроя. Однако мужчина был не рад встрече с госслужащими и встретил их прицельным огнем на поражение.

5-tv.ru

Приставы Андроник Мативосян и Альберт Агозян погибли на месте.

Как сообщалось ранее, подозреваемый 1960 года рождения задержан и дает показания в полиции. Информация о произошедшем уточняется.

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