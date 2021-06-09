Огонь на поражение: детали убийства приставов в Адлере

Двое приставов погибли, еще одному удалось убежать. Таков печальный итог перестрелки, которая произошла на улице Просвещения в микрорайоне Курортный городок в Адлере.

По информации 5-tv.ru, трое приставов пришли к хозяину одного из домов, чтобы вручить постановление о сносе самостроя. Однако мужчина был не рад встрече с госслужащими и встретил их прицельным огнем на поражение.

5-tv.ru

Приставы Андроник Мативосян и Альберт Агозян погибли на месте.

Как сообщалось ранее, подозреваемый 1960 года рождения задержан и дает показания в полиции. Информация о произошедшем уточняется.