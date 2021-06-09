«Радуемся представителям дна»: Пригожин обрушился с критикой на премию МУЗ-ТВ

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 133

Роскомнадзор планирует проверить организаторов церемонии на ЛГБТ-пропаганду.

Фото, видео: Instagram @danya_milokhin; 5-tv.ru

Продюсер Иосиф Пригожин обрушился с критикой на организаторов церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. По его мнению, эпатажное поведение молодых звезд говорит об упадке культуры.

«Все, что произошло на красной дорожке — это результат потакания детским шалостям. Это результат падения нравственности именно со стороны взрослых, которые поощряют подобные вещи, приглашая в рекламные кампании, навязывая нам все то, чего не хочется», — заявил муж певицы в Валерии 5-tv.ru.

Он считает, что публика деградирует и потакает западным ценностям, при этом говоря о противостоянии странам, которые не дружественно относятся к России.

«Мы деградируем <…> Все, что делают молодые блогеры, они гениально внедряют разрушение наших культурных кодов и наших ценностей <…> Мы сегодня радуемся представителям дна», — возмутился продюсер.

Пригожин считает, что именно взрослые допускают юным знаменитостям делать все ради хайпа, и это недопустимо.

Как писал 5-tv.ru, Роскомнадзор планирует проверить премию МУЗ-ТВ на ЛГБТ-пропаганду. В ведомство пожаловалось руководство портала семейной политики «Иван-чай».

Ежегодное мероприятие прошло в Москве 4 мая. Блогер Даня Милохин пришел на него в костюме полумужчины-полуженщины, а его коллега Игорь Синяк явился в темном платье. Помимо этого, певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на публике в свадебных фраках в сопровождении десяти полуобнаженных мужчин.

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