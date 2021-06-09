Поиск окончен: пропавшая в Екатеринбурге женщина найдена мертвой

Поиски пропавшей без вести 6 июня 35-летней женщины из города Березовский в Свердловской области окончены — Александра Иньшина была найдена мертвой. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил портал URA.RU.

«Тело Иньшиной нашли за городом вечером 8 июня. Одна из версий — убийство», — рассказал собеседник.

Это подтвердили и в поисковом отряде «Лиза Алерт» — в региональной группе в соцсети ВКонтакте числится, что поиск завершен.

ВКонтакте @Геодакян Артем

Женщину 1985 года рождения последний раз видели 6 июня в Екатеринбурге. Она вышла после вечеринки из бара Rosy Jane — больше живой ее не видели. На следующий день забили тревогу ее родные и коллеги, когда Александра не вышла на работу. Ее искали полицейские и волонтеры из «Лиза Алерт» — и в Екатеринбурге, и в Березовском. Однако обнаружили труп под Первоуральском.

Расследование продолжается. Официальных комментариев от Главного управления МВД по Свердловской области пока не поступало.

У Александры остался сиротой десятилетний сын. Именно ему она позвонила перед исчезновением.

Ранее 5-tv.ru писал, как пропавший 82-летний пенсионер сутки провел в ледяной воде, держась за ветку кустарника, пока его не нашли.