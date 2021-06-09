«До меня не долетает, я выше»: получившая роль в МХАТе Бузова ответила хейтерам

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила недоброжелателям, которые обрушились на нее с критикой после того, как она получила роль в спектакле «Чудесный Грузин» в МХАТе имени Горького. По словам звезды, они зря пытаются приуменьшить ее талант, ведь у нее за плечами не один выход на театральный подмостки.

«У меня вот назрел вопрос, почему всех так бомбит, от новости про МХАТ? Причем, высказываются те, кто ни разу не ходил на мои спектакли. Необычно наблюдать за всеми этими спорами… Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили театре! Вы позволяете себе меня оскорблять! ПУБЛИЧНО!» — заявила Бузова на своей странице в Instagram.

Instagram @buzova86

Она предложила всем забытым знаменитостям перестать строчить посты и комментарии, а просто пойти работать.

Звезда напомнила, что более десяти лет играет в разных постановках, таких как «Медовый месяц», «Шикарная свадьба», «Мужчина нарасхват». С гастролями она проехала по всей стране от Москвы до Благовещенска. Вместе с тем, подчеркнула знаменитость, она постоянно снимается в кино и сериалах.

Также Бузова сняла видеообращение к хейтерам, в котором заявила, что она «отъезжает» от реакции знаменитостей.

«Так удивительно. Я ни одного человека ни словом, ни делом не обидела. Публичные люди позволяет себе публично унижать,оскорблять человека, который ничего плохого не сделал вообще. Собралась с мыслями, потому что я вся в театре, меня ваша злоба и негатив не интересует. До меня это не долетает, потому что я выше», — сообщила селебрити.

Многие подписчики поддержали Ольгу. Они заявили, что критика не обоснована, и пожелали ей творческих успехов.

«Не думаю, что у данных личностей есть действительно нормальное объяснение своей позиции и КОНСТРУКТИВНОЙ критики»;

«Зависть, все банально! Почему бы талантливой красивой девушке, еще и не работать в театре, тем более раз пригласили!»;

«Все правильно делаешь А кто-то просто ленивый и завидует», — поддержали певицу в комментариях.

Как писал 5-t.ru ранее, Ольга Бузова получила роль в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный Грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. За нее она получит чуть менее полумиллиона рублей.