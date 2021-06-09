Он знал правду! Умер последний освободитель Освенцима

Весь мир сегодня прощается с человеком-легендой — из жизни ушел последний освободитель Освенцима Давид Душман. Именно он в 1945-м на танке ворвался в концлагерь, буквально проломив пленникам путь на свободу. Получив ранения, после которых, казалось бы, не выжить, герой и после войны продолжил защищать Родину — от тех, кто пытается переписать историю. Ведь он знал правду.

Невероятный жизненный путь вспомнил Виталий Чащухин.

Если отбросить инвалидную коляску и что ноги уже были не те, он все равно заслуживал того, чтобы его почаще вот так носили на руках.

«О! Как маршала несут! Как маршала!»

Но и без такого высоко звания — человек-эпоха, совсем немного не доживший до своего 100-летнего юбилея.

Это наша последняя встреча с Давидом Душманом. В прошлом году, по случаю юбилея Победы в российском консульстве в Мюнхене.

Его фамилия — среди награждаемых памятной медалью. Вручать приехал лично министр иностранных дел Сергей Лавров. И вдруг — знаменитый ветеран забывает обо всех недугах, бодро встает, как ни в чем ни бывало.

«Сидите-сидите!» — обращается к нему министр.

…такая у него была сила духа.

«Столько у Вас уже медалей, найдется место для еще одной?»

«А знаете, дело ведь не в медалях уже, а во внимании».

Душман участвовал и в Курской битве и в Сталинградской, всю войну прошел на танке, горел, получал страшные ранения, после которых, казалось, и не выжить, но поднимался и — снова в бой. А когда танки были на ремонте — шел в отряде минометчиков. Медаль за отвагу — в первые же годы войны. Добравшись на своем Т-34 до самой Польши, на полном ходу одним из первых разгромил ворота Освенцима. Его не остановил ни ток, проходивший по колючей проволоке, ни вооруженные надзиратели, ни пулеметчики на вышках.

«Первый снес это ограждение и таким образом дал возможность заключенным выйти на свободу. И Давид Александрович — один из тех людей, который, собственно, был свидетелем того, что творили фашистские каратели и палачи», — рассказывает историк Юрий Кнутов.

«Это важная тема, поскольку сейчас многие говорят, что это не освобождение, а это была оккупация советская и так далее. Вот можно было спросить об этом Давида Душмана, который именно освобождал поляков и жертв нацистских лагерей», — подчеркивает старший научный сотрудник СПб ИИ РАН, доцент НовГУ Дмитрий Асташкин.

И похоже, что 99-летний Давид Душман был последним дожившим до наших дней свидетелем. Еще немного и в его биографии значилось бы еще и освобождение Берлина. Но очередное сильнейшее ранение как раз под Варшавой вынудило остановить его личное наступление.

«Взяли Варшаву. Прошли мимо Освенцима. И недалеко от границы с Германией меня третий раз, последний раз ранило. Оторвало половину правого легкого. На этом моя война была закончена», — рассказывал он в интервью чуть более года назад.

Но жизнь — продолжалась, да еще как. Из легендарного танкиста он превратился в легенду спорта. В 1951 году — чемпион СССР по фехтованию на шпагах, позднее — тренер «Спартака» и женской сборной. Слова соболезнования сегодня можно прочитать даже на странице Международного Олимпийского комитета, с его главой Томасом Бахом (тоже в прошлом фехтовальщиком) — они были близкие друзья. Президент МОК и теперь обрывает трубки в мюнхенской квартире Давида Душмана.

«Помогает Томас Бах, прям его бюро все время звонит. Все его ученицы, которые в Москве, звонят, навзрыд рыдают…» — говорит сиделка Давида Душмана Валентина Липовецкая.

Еще больше учеников и учениц у него стало после переезда в Германию, в начале 90-х — лекции в школах, встречи со студентами.

Он до последних дней готов был буквально биться в Европе за свою правду о той кровопролитной войне.

«А что вы бы сказали тем, кто сейчас пытается пересмотреть, переписать историю?»

«А ничего, я просто в рыло дам. Этого трогать нельзя. Войну выиграла Красная Армия. Од-но-зна-чно».

В итоге он победил и в этой истории: всю неделю неожиданно теплые некрологи в ведущих СМИ — Deutsche Welle и на первом канале немецкого телевидения, в британской Times и на BBC. Скорбит Германия и весь мир.

Сегодня — панихида в Мюнхене, после этого прах все-таки перевезут на Родину, в Москву. Согласно завещанию, Давид Душман будет похоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с матерью. И сама по себе его могила станет отдельным воинским мемориалом.