Из-за какой шутки Олег Газманов чуть не «получил по морде» от жены в ЗАГСе?

Народный артист России Олег Газманов рассказал о шутке, которая едва не стала причиной конфликта с женой Мариной прямо во время регистрации брака в ЗАГСе. Для проявления своего остроумия певец выбрал не самый удачный момент, и о выходке тут же горько пожалел.

Олег и Марина Газмановы вместе уже более 20 лет, у них есть общая дочь Марианна, и по сыну от прошлых отношений у каждого. Публике и звездным коллегам эта семья кажется идеальной. Супруги выглядят молодыми, свежими и счастливыми, скандалы, свойственные профессии, обходят стороной. Вместе они прошли много испытаний, которые лишь укрепили союз. И первое произошло в день свадьбы.

«Стоим мы, значит, перед этой женщиной, которая произносит речь. Та спросила у Марины, согласна ли она выйти замуж. Марина, не задумываясь, ответила „да“. Когда очередь дошла до меня, я выдержал такую длинную паузу. Очень длинную, как по Станиславскому. И вот в какой-то момент я понимаю, что еще чуть-чуть — и получу от жены по морде», — вспоминал Газманов во время своей речи на презентации книг супруги.

По "морде", к счастью, никто не получил, и из ЗАГСа молодые вышли радостными мужем и женой. Об этом и других инцидентах знаменитости сейчас говорят с ноткой ностальгии в голосе. По мнению Газмановых, секрет крепкого брака в том, чтобы всегда прислушиваться к партнеру и все решения принимать с ним вместе.

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