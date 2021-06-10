Врач, депутат от Тувы и мать: какой была жизнь покойной сестры Сергея Шойгу

10 июня пришла печальная весть о смерти российского политика, депутата Госдумы и заслуженного врача РФ Ларисы Шойгу. Она скончалась от инсульта, вызванного последствиями коронавируса, на 69-м году жизни.

Она была старшей сестрой министра обороны РФ Сергея Шойгу, но ее жизнь и работа распространяются далеко за пределы звания лишь его родственницы. Как жила и кем была покойная Лариса Кужугетовна?

Детство и юность Ларисы Шойгу

Лариса Шойгу родилась в 1953 году в городе Чадан в Тувинской АССР — ныне это республика Тува. Она была старшей дочерью секретаря Тувинского областного комитета КПСС Кужугета Серээвича Шойгу и начальника планового отдела Минсельхоза Тувы Александры Кудрявцевой. Позже в семье родились также ее брат Сергей и сестра Ирина. По отцу у них была и сводная сестра Светлана «Санчат».

Жизнь свою Лариса Шойгу с юности связала с медициной. После окончания школы в Кызыле она поступила в Томский медицинский институт, где обучалась на психиатра. С 1976 по 1998 годы она работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице. За это время она прошла путь от простого врача до заместителя главного врача по лечебной работе. Кстати, младшая сестра Ирина пошла по ее стопам и тоже стала психиатром.

В рамках этого Шойгу также работала судебным психиатром, заседала в судебно-психиатрической комиссии. Помимо этого, она обучалась китайской медицине и получила звание заслуженного врача РФ.

Политическая карьера Ларисы Шойгу

В 1998 году Лариса Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тува, а вскоре перебралась в Москву. Там она устроилась рефлексотерапевтом в центральную поликлинику МЧС России в столице, быстро доросла до заместителя начальника по страховой медицине.

Тогда же она задумалась о политической карьере — сменила фамилию мужа на девичью. В декабре 2007 году она была избрана депутатом Госдумы Федерального собрания РФ V созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия».

В 2011 году ее вновь избрали депутатом Госдумы VI созыва от «Единой России». Через пять лет на парламентских выборах 2016 года попала в региональный партийный список «Единой России» по Красноярскому краю и республике Тува.

За годы депутатства стала соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Личная жизнь Ларисы Шойгу

Лариса Шойгу была замужем за хирургом Константином Фламенбаумом. К сожалению, еще четыре года назад, в 2017 году, он скончался. У них есть общий сын Александр Фламенбаум — юрист, который также является гендиректором финансово-инвестиционной компании.

Александр подарил Ларисе двоих внуков — 22-летнего Никиту и 12-летнюю Марию.

Лариса Шойгу умерла в возрасте 68-ми лет от инсульта, вызванного последствиями перенесенного коронавируса. О ее кончине сообщил ее коллега по партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной Думе», — написал он на личной странице в Facebook.

Facebook @sergey.i.neverov

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу запустил годовую программу обновления военкоматов.