«Не то, что вы думаете»: стало известно о плане НАТО по «сокрушению» России

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Анастасия Шадская
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Статью с рассуждением на эту тему выпустил американский военный обозреватель Крис Осборн.

«Не то, что вы думаете»: стало известно о плане НАТО по «сокрушению» России

Фото: ТАСС / VALDRIN XHEMAJ

Чтобы «сокрушить» Россию в случае возможной войны США с союзниками по НАТО придумали целый план. Об этом рассказал 11 июня военный обозреватель Крис Осборн в новой статье в издании The National Interest.

Свой материал Крис обозначил фразой: «Не то, что вы думаете». По его мнению, Пентагон не будет действовать в одиночку в случае вооруженного конфликта с Москвой. Вместо этого министерство обороны США заранее наладит общение не только между командирами и их подчиненными, но и между целыми боевыми платформами.

Осборн объяснил все на простом примере: если польский истребитель F-35 заметит в Балтийском море корабли ВМФ России, он сразу отправит их координаты американскому эсминцу. Тот сможет оперативно выступить навстречу противнику, атаковав его противокорабельными ракетами.

Подобная тактика поможет «сокрушить» Россию — по крайней мере, таков план. Чтобы воплотить его в реальность, потребуется не только координировать свои действие между странами-участниками НАТО. Также нужно развивать сетевое взаимодействие и активно внедрять искусственный интеллект в ведение боевых действий.

По мнению Осборна, США будет расширять существующую программу обмена данными — в нее включат союзников по НАТО. Если все получится, они смогут постепенно синхронизировать свою работу и сообща противостоять России.

Обозреватель давно нагнетает обстановку — он уже говорил, что США активно готовится к Третьей мировой войне. По его словам, все военные учения — это «репетиции» перед настоящим конфликтом с Кремлем. Однако российский политолог эту версию опроверг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о подготовке к «первой арктической войне».

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