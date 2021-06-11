«День плохих новостей»: рок-фестиваль «Нашествие-2021» отменили

Легендарный рок-фестиваль «Нашествие» в 2021 году не состоится. Об отмене мероприятия 11 июня сообщили его организаторы на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня — день плохих новостей. „Нашествия“ в этом году не будет», — сказано в сообщении.

Причиной этому стал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Подмосковье в последние дни. В итоге на совещании с правительством Московской области было решено перенести фестиваль на 2022 год.

Недавно сообщалось, что «нашествие» в 2021 году планировали провести на новой площадке под Серпуховым, в районе деревни Глазово-2. Именно там он и состоится — но уже через год, с 29 по 31 июля 2022 года.

Организаторы подтвердили, что деньги за билеты на «Нашествие-2021» вернут автоматически. Сервис запустят 25 июня. Там можно будет получить полный возврат средств, переоформить билеты на год вперед или сменить имя владельца билетов.

«Мы разочарованы тем, что не смогли оправдать наших с вами надежд и в этом году. Спасибо вам, что остаетесь с нами», — написали организаторы под конец.

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