Под какими знаками зодиака рождаются самые желанные женщины?

Все женщины мечтают казаться желанными в глазах мужчин. Одни изнуряют себя диетами и тренировками, другие прибегают к помощи косметологов и пластических хирургов. А кто-то даже посещает курсы обольщения. Иногда такие усилия оказываются напрасными. По словам астрологов, есть только несколько знаков способных завести любого мужчину без особых усилий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представительницы этого знака зодиака обладают сильной харизмой и непередаваемым шармом. При этом Козероги нередко проявляют холод к противоположному полу, давая тем самым понять, что с ним лучше соблюдать дистанцию. Но если женщина-Козерог влюбится по-настоящему, она будет готова на все ради своего избранника.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщины-Водолеи притягивают мужчин своим обаянием и внешним видом. Энергетика рожденных под этим знаком настолько сильная, что представители сильного пола сворачивают шею, когда мимо них проходят водолеи. Стоит отметить, что эти женщины очень избирательны. К новому партнеру они долго присматриваются прежде, чем вступить с ним в интимную связь. При этом Водолеи нередко бывают одинокими, не исключено, что виной тому их избирательность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рожденные под эти знаком, как правило, подвержены страстям. Они привыкли проявлять свои чувства и не скрывают эмоций. Если женщина-рак любит своего избранника, то не обделит его ласками и поцелуями. Мужчинам с ними как правило, комфортно и уютно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы самоотвержены в вопросах любви. Они пойдут на многое лишь бы осчастливить своего мужчину. Такие женщины боготворят своего избранника и стараются во всем оказать ему поддержку. Представительницы этого знака зодиака совсем лишены эгоизма, они готовы к компромиссам, лишь бы угодить своему любимому.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы — истинные хранительницы домашнего очага. Как правило, представительницы этого знака зодиака становятся отличными мамами и заботливыми женами. Они привносят в жизнь своего мужчины счастье и тепло и стараются огородить своего избранника от воздействия негативных эмоций.

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