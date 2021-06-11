Под какими знаками зодиака рождаются самые желанные женщины?
По мнению астрологов, всего несколько представительниц зодиакального круга способы свести любого мужчину с ума.
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Все женщины мечтают казаться желанными в глазах мужчин. Одни изнуряют себя диетами и тренировками, другие прибегают к помощи косметологов и пластических хирургов. А кто-то даже посещает курсы обольщения. Иногда такие усилия оказываются напрасными. По словам астрологов, есть только несколько знаков способных завести любого мужчину без особых усилий.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Представительницы этого знака зодиака обладают сильной харизмой и непередаваемым шармом. При этом Козероги нередко проявляют холод к противоположному полу, давая тем самым понять, что с ним лучше соблюдать дистанцию. Но если женщина-Козерог влюбится по-настоящему, она будет готова на все ради своего избранника.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Женщины-Водолеи притягивают мужчин своим обаянием и внешним видом. Энергетика рожденных под этим знаком настолько сильная, что представители сильного пола сворачивают шею, когда мимо них проходят водолеи. Стоит отметить, что эти женщины очень избирательны. К новому партнеру они долго присматриваются прежде, чем вступить с ним в интимную связь. При этом Водолеи нередко бывают одинокими, не исключено, что виной тому их избирательность.
Рак (22 июня — 22 июля)
Рожденные под эти знаком, как правило, подвержены страстям. Они привыкли проявлять свои чувства и не скрывают эмоций. Если женщина-рак любит своего избранника, то не обделит его ласками и поцелуями. Мужчинам с ними как правило, комфортно и уютно.
Лев (23 июля — 22 августа)
Львы самоотвержены в вопросах любви. Они пойдут на многое лишь бы осчастливить своего мужчину. Такие женщины боготворят своего избранника и стараются во всем оказать ему поддержку. Представительницы этого знака зодиака совсем лишены эгоизма, они готовы к компромиссам, лишь бы угодить своему любимому.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцы — истинные хранительницы домашнего очага. Как правило, представительницы этого знака зодиака становятся отличными мамами и заботливыми женами. Они привносят в жизнь своего мужчины счастье и тепло и стараются огородить своего избранника от воздействия негативных эмоций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал какое время года лучше для каждого знака зодиака по мнению астролога.
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