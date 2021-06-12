Что известно о погибшей при падении с башни в бизнес-центре «Москва-сити»

5-tv.ru стали известны некоторые подробности о личности девушки, которая 11 июня погибла при падении со смотровой площадки башни ОКО в деловом центре «Москва-сити». Ей оказалась 20-летняя уроженка города Алма-Ата.

По предварительной информации, погибшая при невыясненных обстоятельствах выпала с 86 этажа. Как рассказал охранник, работающий в этом здании, девушка быстро перелезла через ограждение. Остановить ее не удалось.

Московские следователи уже проводят проверку. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«ГСУ СК России по Москве начал проверку после того, как девушка 2000 года рождения упала с башни <…> в «Москва-Сити», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, что три подростка из Петрозаводска утонули во время купания в Онежском озере 11 июня. Спасатели нашли их тела и подняли на берег.