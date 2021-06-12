Видео задержания «няни», подозреваемой в похищении ребенка в Подмосковье

Следственный комитет РФ предоставил видео задержания женщины, подозреваемой в похищении двухлетней девочки в подмосковном Видном. На кадрах видно, что в квартире предполагаемой злоумышленницы малышка лежала прямо на одеяле на полу. К счастью, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемая будет доставлена в следственные органы для выяснения обстоятельств произошедшего. Причины и мотивы действий злоумышленницы пока не установлены.

Как стало известно 5-tv.ru, мама малышки подозревает в похищении так называемую "няню" - малознакомую женщину, которая согласилась посидеть с ее дочерью. Предполагаемую злоумышленницу в дом к ребенку привел мужчина со строительной площадки, на которой работала мама малышки. Незнакомец подслушал ее разговор с прорабом и предложил взять временной няней свою сожительницу. Когда они остались с ребенком, предположительно, мужчина решил украсть куртку у соседей, а его спутница исчезла вместе с девочкой.