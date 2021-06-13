Коронавирус с начала своего появления мутировал и модифицировался, что привело не только к появлению новых особенностей распространения, но и изменению основных симптомов болезни. Так, на сегодняшний самыми распространенными жалобами людей, с диагностированным коронавирусом стали головная боль, боль в горле и насморк.

По словам ученых из Королевского колледжа Лондона, сейчас коронавирус больше напоминает обычную сезонную простуду, поэтому масштабы распространения заболевания вновь могут существенно вырасти, пишет EADaily.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — приводит слова профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора издание Daily Mirror.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ВОЗ допустили, что масштабная эпидемия коронавируса могла произойти в результате лабораторной утечки вируса SARS-CoV-2.