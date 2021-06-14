Бастрыкин взял под контроль расследование причин смерти Ирины Цывиной

Следственный комитет назначил дополнительную проверку в расследовании причин смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной. Процесс взял под личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Дочь Ирины Цывиной Зиновия Пусеп накануне опубликовала открытое письмо к Бастрыкину, в котором попросила внимательнее отнестись к делу о смерти ее знаменитой матери. В связи с этим глава Следкома поручил руководству ГСУ СК по Москве доложить ему обо всех доводах, приведенных в письме, о ходе и результатах проведенной проверки.

«В письме она (Зиновия Пусеп. — Прим. ред.) указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти матери, высказывает недовольство работой следствия, просит провести тщательное расследование обстоятельств гибели матери», — сказано в сообщении СК.

Ирины Цывиной не стало 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. По официальной версии, звезда скончалась в результате тяжелых последствий сердечной патологии. Однако ее близкие, друзья и бывший возлюбленный — актер Денис Сердюков — уверены, что к делу может быть причастен наследник знаменитости Евгений Благонравов.

По словам Зиновии Пусеп, незадолго до смерти ее мама жаловалась на поведение Благонравова — якобы молодой человек доводил ее до истерик, отнимал деньги, приводил домой сомнительных личностей, обижал ее и даже контролировал переписки в социальных сетях. По словам сестры, Евгений также путался в показаниях, когда рассказывал, при каких обстоятельствах обнаружил тело матери.

Ранее 5-tv.ru выяснял, мог ли сын Ирины Цывиной избить ее за несколько часов до смерти.