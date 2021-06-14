«Круговорот жизни»: дедушка Регины Тодоренко умер в день ее рождения

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Рита Цветкова
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Популярной телеведущей исполнился 31 год. Радость от поздравлений поклонников и близких омрачила семейная трагедия.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @reginatodorenko

Дедушка телеведущей и звезды «Ледникового периода» Регины Тодоренко умер в день ее рождения. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Судя по ее публикациям в разделе сторис, известие оказалось шокирующим и неожиданным.

Утро Тодоренко началось с многочисленных поздравлений с 31-летием. Ей писали поклонники и близкие, сама ведущая также опубликовала пост, в котором признавалась: ее жизнь очень яркая, интересная и насыщенная. Но радость от личного праздника была омрачена семейной трагедией.

«Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша», — написала Регина.

Instagram @reginatodorenko

Как отметила Тодоренко, отныне ей суждено каждый год в день рождения вспоминать о безжалостном «круговороте жизни». Одна душа уходит, чтобы освободить место другой, считает артистка.

Сейчас Тодоренко вместе с родителями и сыном Михаилом отдыхает в Турции. Поздравления с именинами и известие о смерти любимого родственника ей пришлось принимать издалека. О том, собирается ли селебрити прервать отпуск после случившегося несчастья, она не сообщила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое трогательное и оригинальное пожелание адресовал телеведущей ее супруг Влад Топалов.

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