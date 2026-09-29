Реакция человека на кофеин зависит от метаболизма и генетических особенностей

В интернете набирает популярность теория о том, что группа крови якобы может определить «кофейные привычки» человека. Согласно этим предположениям, обладатели первой группы крови чаще выбирают крепкие напитки вроде американо или эспрессо, поскольку им приписывают любовь к насыщенному вкусу и быстрый заряд энергии.

Людям со второй группой крови в таких теориях, наоборот, советуют осторожнее относиться к кофеину. Считается, что кофе может чаще вызывать у них тревожность, напряжение или мешать расслаблению. Поэтому им рекомендуется пить чай или цикорий.

Обладателей третьей группы крови сторонники подобных взглядов называют более восприимчивыми к разным вкусам и приписывают им любовь к необычным кофейным напиткам. Например, с добавлением сиропов или по авторским рецептам.

А людям с четвертой группой крови приписывают склонность выбирать кофе как часть ритуала — не столько ради бодрости, сколько ради удовольствия от самого процесса.

Но так ли это на самом деле? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему кофе по-разному действует на людей

После употребления кофеина организм каждого человека реагирует по-своему. У одних людей даже небольшая чашка кофе вызывает бодрость и улучшение концентрации, а другие могут почувствовать тревожность, учащенное сердцебиение или проблемы со сном.

Одну из главных ролей играет скорость расщепления кофеина в организме. Она зависит от работы ферментов печени, которые помогают перерабатывать это вещество.

У разных людей эти процессы могут проходить с разной скоростью, поэтому один человек способен пить кофе вечером без последствий, а другому даже утренняя чашка может мешать заснуть.

Что говорят ученые о генетике и кофеине

Исследователи действительно находили связь между некоторыми генетическими особенностями и отношением человека к кофе.

Например, определенные варианты генов могут влиять на скорость метаболизма кофеина и на то, насколько сильно человек ощущает его воздействие. Кроме того, генетика может быть связана с тем, насколько человек получает удовольствие от кофе и как часто выбирает этот напиток.

Именно наследственные особенности, а не группа крови, считаются одним из факторов, который может объяснять разницу в отношении людей к кофеину.

Есть ли связь между группой крови и любовью к кофе

На сегодняшний день нет надежных научных данных, которые подтверждали бы, что конкретная группа крови делает человека более склонным к употреблению кофе.

Система групп крови определяется особенностями антигенов на поверхности клеток крови. Она важна для совместимости при переливании и некоторых медицинских исследований, но прямого влияния на желание пить кофе ученые не установили.

Популярные утверждения о том, что люди с определенной группой крови должны выбирать или избегать кофе, относятся скорее к ненаучным теориям питания.

Почему человек может привыкнуть к кофе

Зависимость от кофе чаще связана с действием кофеина на мозг. Это вещество блокирует действие аденозина — соединения, которое участвует в появлении чувства усталости.

Из-за этого после кофе человек может ощущать прилив энергии и бодрость. При регулярном употреблении организм постепенно адаптируется, и без привычной дозы кофеина может появляться ощущение сонливости или снижения концентрации.

При этом выраженность таких реакций у людей отличается.

Роль привычки и образа жизни

Часто любовь к кофе формируется не только из-за действия кофеина. Для многих людей напиток связан с определенным ритуалом: утренним началом дня, рабочими перерывами или общением.

Кроме того, желание выпить кофе может усиливаться при недосыпе, высокой нагрузке или стрессе, когда человек пытается быстро восстановить энергию.

Поэтому количество выпитого кофе зависит от сочетания разных факторов: режима сна, уровня активности, привычек и особенностей организма.

Как понять, что кофе стало слишком много

О чрезмерном употреблении кофеина могут говорить постоянная потребность увеличить количество кофе, проблемы со сном, раздражительность или ощущение усталости без привычного напитка.

В такой ситуации важно обращать внимание не только на сам кофе, но и на причины, из-за которых организм требует дополнительной стимуляции.

Группа крови не определяет, станет ли человек любителем кофе или сможет легко отказаться от него. На отношение к кофеину влияют генетические особенности, скорость переработки кофеина организмом, привычки и образ жизни. Поэтому желание выпить еще одну чашку кофе связано не с группой крови, а с более сложным сочетанием факторов.

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