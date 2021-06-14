Владимир Путин рассказал, каким видит своего преемника

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью NBC, каким видит своего преемника и какой его жизнь может быть после ухода с поста.

Кир Симмонс поинтересовался у главы государства, не может ли случиться так, что «найдется преемник, а потом все это обрушится в одночасье?». В ответ на это президент пояснил, что 21 год назад страна балансировала на грани сохранения своего суверенитета.

«Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что его судьба тесно связана с судьбой России и рухнуть все, как предположил журналист NBC, в одночасье в нашей стране не может, а его наиболее значимой задачей является укрепление страны.

«Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил президент России, обратив внимание на тот факт, что он заложенные фундаментальные основы российской государственности, российской экономики и политической системы позволят «твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее».

А что касается возможно защиты, которую ему может предоставить преемник, как он когдато предложил Борису Ельцину, то Владимир Путин подчеркнул, что для него это «вопросы третьестепенного значения», о которых он даже и не думает.