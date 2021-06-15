🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июня, когда растущая Луна находится в знаке Льва, представители многих знаков зодиака почувствуют прилив сил. День будет удачным для всех, считают астрологи, особенно это касается романтических отношений. Кроме того, сегодня у многих обострится интуиция и дар предвидения, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу и не прогадаете.

♈ Овен

То, на что вы надеялись и молились, наконец должно стать реальным, Овны. Но не вините себя, если чересчур блаженная улыбка вызывает у вас проблемы с коллегами. Это не ваша вина, что они не нашли эликсир счастья. Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, уделите время своему любимому занятию. Вы даже можете посетить кружок медитации, где вы сможете пообщаться с единомышленниками и поделиться своими знаниями.

Космический совет: не стесняйтесь быть счастливыми!

♉ Телец

Один индийский мудрец однажды сказал: «Нужно покинуть город, в котором вам удобно, и отправиться в пустыню своей интуиции. То, что вы обнаружите, будет чудесным. То, что вы откроете — это и будете вы сами». Потому откройте себя для космических загрузок, Тельцы. Позвольте себе глубже погрузиться в невидимое. Сообщения, которые вы передаете во Вселенную, не только пробудят вас, но и помогут вам пролить свет на жизни близких.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции, и вы удивитесь тому, что услышите.

♊ Близнецы

Близнецы, не ждите, когда ваш «сказочный принц» первым сделает ход. Если вам что-то нравится настолько, что вы хотели бы иметь это всю оставшуюся жизнь, то вы должны сообщить о своих намерениях. Это касается не только вещей, но и навыков и даже чувств. Кто знает? Возможно, Купидон больше не в настроении играть в игры. Но не делайте никаких нереальных обещаний. Если вы что-то начали, доведите это до конца.

Космический совет: действуйте, несмотря ни на что.

♋ Рак

Если вы уже давно состоите в клубе для одиноких, то пришло время покинуть это место. С таким количеством волшебства в атмосфере вокруг вас, встреча с «принцем на белом коне» всего лишь вопрос времени. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках, Раки. Все мы изо дня в день меняемся. Вы сделали целительную работу. Будьте готовы привлечь партнера, который будет на той же частоте, что и вы. Для тех, кто имеет пару давным-давно, сейчас самое время сделать отношения глубже и полнокровнее. Ваша любовь развивается с течением времени, и в этом ее магия.

Космический совет: насладитесь любовью, которая вас окружает.