🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июня, когда растущая Луна находится в знаке Льва, благоприятный день для романтического общения с представителями противоположного пола. Не упустите шанс.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июня, когда растущая Луна находится в знаке Льва, представители многих знаков зодиака почувствуют прилив сил. День будет удачным для всех, считают астрологи, особенно это касается романтических отношений. Кроме того, сегодня у многих обострится интуиция и дар предвидения, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу и не прогадаете.
♈ Овен
То, на что вы надеялись и молились, наконец должно стать реальным, Овны. Но не вините себя, если чересчур блаженная улыбка вызывает у вас проблемы с коллегами. Это не ваша вина, что они не нашли эликсир счастья. Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, уделите время своему любимому занятию. Вы даже можете посетить кружок медитации, где вы сможете пообщаться с единомышленниками и поделиться своими знаниями.
Космический совет: не стесняйтесь быть счастливыми!
♉ Телец
Один индийский мудрец однажды сказал: «Нужно покинуть город, в котором вам удобно, и отправиться в пустыню своей интуиции. То, что вы обнаружите, будет чудесным. То, что вы откроете — это и будете вы сами». Потому откройте себя для космических загрузок, Тельцы. Позвольте себе глубже погрузиться в невидимое. Сообщения, которые вы передаете во Вселенную, не только пробудят вас, но и помогут вам пролить свет на жизни близких.
Космический совет: прислушайтесь к интуиции, и вы удивитесь тому, что услышите.
♊ Близнецы
Близнецы, не ждите, когда ваш «сказочный принц» первым сделает ход. Если вам что-то нравится настолько, что вы хотели бы иметь это всю оставшуюся жизнь, то вы должны сообщить о своих намерениях. Это касается не только вещей, но и навыков и даже чувств. Кто знает? Возможно, Купидон больше не в настроении играть в игры. Но не делайте никаких нереальных обещаний. Если вы что-то начали, доведите это до конца.
Космический совет: действуйте, несмотря ни на что.
♋ Рак
Если вы уже давно состоите в клубе для одиноких, то пришло время покинуть это место. С таким количеством волшебства в атмосфере вокруг вас, встреча с «принцем на белом коне» всего лишь вопрос времени. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках, Раки. Все мы изо дня в день меняемся. Вы сделали целительную работу. Будьте готовы привлечь партнера, который будет на той же частоте, что и вы. Для тех, кто имеет пару давным-давно, сейчас самое время сделать отношения глубже и полнокровнее. Ваша любовь развивается с течением времени, и в этом ее магия.
Космический совет: насладитесь любовью, которая вас окружает.
♌ Лев
Отлив всегда сопровождается потоком — правило, которое также применимо к деньгам. Если вы не очень ладите с финансами, не отчаивайтесь, Львы. Большой бонус в пути, награда ждет вас. Главный секрет продолжительности вашего успеха — не спешить почивать на лаврах и продолжать неустанно работать для достижения своей цели. Не секрет, что удача любит дерзких и целеустремленных.
Космический совет: приготовьтесь получить благословение Вселенной.
♍ Дева
Удача благоволит тем, кто уважает и любит себя, Девы. Грядут перемены, и все, что вы делаете, полностью в ваших руках. Работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Чем яснее ваши намерения, тем легче будет их реализовать. Тем же, кто все еще ищет кого-то особенного — настало время определиться в желаниях. Нужна конкретика.
Космический совет: трудитесь не покладая рук, чтобы создать лучшую жизнь.
♎ Весы
Восприятие — это то, что раскрашивает нашу действительность. Если вокруг сплошные неудачи и разочарования, то стакан для вас будет наполовину пуст. Сегодня вам нужно отдалиться от негатива. Хватит на нем фокусироваться! Обратите внимание на добрых людей, которые вас окружают. Что касается личных отношений, то помните, что вы мало что можете сделать, чтобы изменить людей и повлиять на их мышление. Примите их такими, какие они есть, продолжайте путь любви и гармонии.
Космический совет: отдалитесь от негатива.
♏ Скорпион
Чтобы сегодняшний день не стал для Скорпионов по-настоящему тяжелым днем, необходим ясный ум и твердая уверенность в том, что вы — самая важная частица Вселенной. Что бы ни происходило вокруг, задача на сегодня — не впускать ни капли негатива в свою жизнь. Как говорит Будда: ключ в том, чтобы оставаться в центре. Каждый раз, когда в вашем подсознании возникает негативная мысль, делайте глубокий вдох и делайте это с любовью. И тогда в конце дня вас будет ждать главный приз. Какой? Поймете, когда сможете прожить весь день с искренней улыбкой на лице.
Космический совет: оставайтесь в своем центре.
♐ Стрелец
Если вы уже давненько просыпаетесь с чувством неудовлетворенности. Значит пришла пора что-то менять. Не стоит винить в происходящем окружающих. Быть может дело в вас? От чего вы уклоняетесь, Стрельцы? Сексуальные и чувственные желания обещают стать для вас важной темой. Неважно, берете ли вы на себя ответственность и делаете первый шаг, или направляете своего внутреннего дикого, но несчастного человека, решитесь сделать задуманное прямо сейчас.
Космический совет: возьмите быка за рога!
♑ Козерог
Поделитесь с близким человеком сокровенными мечтами, которые будоражат вас по ночам, Козероги. Каждая мысль должна быть заряжена намерениями. Однако вам стоит быть осторожными в том, на чем вы концентрируете свою энергию, чтобы в конечном итоге вы не проявили свои худшие страхи. Уделите все свое внимание работе над собой, чтобы чувствовать себя хорошо.
Космический совет: используйте силу проявления, чтобы создать прекрасную реальность для себя.
♒ Водолей
Водолеи, корень зла кроется в прошлом, от которого нужно избавиться. Вы проецируете старые проблемы на свое будущее. Не позволяйте страхам стать причиной неудач. В сфере любви вас ждут некоторые подвижки. Вселенная хочет, чтобы вы устроили сюрприз своему любимому человеку или позвали на свидание того, кто вам давно нравится.
Космический совет: избавьтесь от балласта прошлого.
♊ Рыбы
Практикуйте осознанный подход к жизни во всем. Начните с перехода на правильное питание и закончите отказом от токсичных отношений с кем бы то не было. Рыбы, у вас потрясающий дар к обучению, не стоит им пренебрегать. Берите от людей все, что они только могут дать. Любое знание, полученное сейчас, в будущем принесет невероятные плоды.
Космический совет: сделайте свою жизнь более стабильной.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня.
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