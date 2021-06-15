Старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс развелся после 12 лет брака

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Георгий Иванов
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У пары остались две дочери, родители договорились о совместной опеке.

Старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс развелся после 12 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Последний год для Британской королевской семьи оказался не из легких — это и скандал из-за обвинений в расизме, и разлад между братьями, и смерть принца Филиппа. А теперь ко всему этому добавился еще и развод.

Избавиться от уз брака решил самый старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс. Сын принцессы Анны и его теперь уже бывшая супруга Отэм Келли прожили вместе 12 лет, у них родилось две дочери. О расставании пара объявила еще год назад, но официально расторгла отношения только сейчас.

«Несмотря на то, что это печальный день для Питера и Отем, они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Ислы в первую очередь. И Питер, и Отэм довольны тем, что мирно разрешили вопросы с детьми», — приводит слова близкого к королевским особам источника журнал People.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать на парад в честь юбилея Елизаветы II.

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